Ações europeias contornam medo do vírus apoiadas nas contas das empresas

09h29

Bolsas recuperam de pior sessão do ano

Depois de terem vivido a pior sessão desde dezembro, as ações europeias estão a conseguir contornar os receios relacionados com o aumento de casos de covid-19 no mundo e a manter o sinal positivo, ajudadas pelos resultados das empresas relativos ao primeiro trimestre.





O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe 0,69% para 436,76 pontos, impulsionado sobretudo pelo setor de petróleo e gás, banca e retalho.





Ao mesmo tempo, a ASML Holding ajudou a impulsionar as tecnológicas depois de ter antecipado um aumento das vendas este ano, enquanto a Roche animou o setor dos cuidados de saúde após ter revelado receitas em linhas com as estimativas.





Depois de ter atingido novos máximos na semana passada, o Stoxx600 caiu devido aos receios de que um novo aumento das infeções por coronavírus penalize a esperada recuperação económica global. Embora os estrategistas não antecipem grandes subidas para as ações da região no resto do ano, a época de resultados que está em curso pode ser um catalisador de curto prazo para mais movimentos.





"Esperamos uma melhora limitada nos próximos meses, maior volatilidade", disse Ulrich Urbahn, responsável de research de múltiplos ativos do Berenberg Bank.





O PSI-20 acompanha os ganhos das congéneres europeias com uma subida de 0,26% para 4.960,81 pontos, animada sobretudo pela EDP Renováveis e BCP.