Bolsas europeias recuperam. Juros, petróleo e ouro caem

16h22

Nasdaq e S&P500 voltam a marcar recordes

Os principais índices de Wall Street abriram a sessão desta quarta-feira a negociar em alta, com o "rally" do setor de tecnologia a ofuscar os dados menos positivos do que o esperado sobre a criação de emprego no setor privado na maior economia do mundo.



Por esta altura, o Nasdaq supera pela primeira vez na sua história os 12.000 pontos, com um ganho de 0,80% para os 12.034,61 pontos, um novo máximo histórico para o índice de tecnologia.



A subir está também o S&P 500, com um ganho de 0,41% para os 3.540,96 pontos - também um novo recorde histórico.



O Dow Jones, que tem estado ligeiramente aquém dos pares após o "stock split" da Apple, ganha hoje 0,37% para os 28.751,89 pontos.



Os dados mais recentes sobre o emprego no setor privado, nos Estados Unidos, mostram a criação de 428 mil novos postos de trabalho em agosto, de acordo com o relatório mensal da ADP, muito abaixo dos 950 mil previstos.



Entre as empresas, a Nvidia Corp ganha 5,6%, depois de várias corretoras terem revisto em alta o preço-alvo das suas ações. As "Big Tech" Apple, Amazon e Facebook ganham cerca de 1,5%.