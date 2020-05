Ações europeias sobem para máximos de quase 3 meses. Juros portugueses abaixo de 0,7%

08:58

Europa animada com reabertura das economias

As principais praças europeias abriram a segunda sessão desta semana a valorizar, com os investidores animados com a reabertura das economias e com a estabilização do número de novos infetados com covid-19.



O Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, valoriza 0,83% para os 348,06 pontos - o valor mais alto desde 6 de março-, numa altura em que todos os índices do "velho continente" seguem em alta.



O britânico FTSE regressa à negociação em força, depois do feriado de ontem, com um ganho de 1,90%. O DAX, de Frankfurt, avança 0,68%, com destaque para o grupo de aviação Tui, que dispara quase 40% depois de o seu CEO ter dito que a companhia aérea vai retomar os voos no final de junho.



A dar força aos mercados estão também os esforços por parte dos governos e bancos centrais para estimular as respetivas economias. O primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou planos para outra ronda de estímulos e disse que os dois pacotes desenhados iriam exceder os 1,86 biliões de dólares.



Isto num dia em que a terceira maior economia do mundo anuncia a primeira fase de desconfinamento do país, após o confinamento decretado pelos governadores nipónicos.



Em Singapura, o parlamento anunciou um novo pacote de estímulos à economia nesta terça-feira, para travar o impacto do novo coronavírus. Este quarto plano de ajuda económica está avaliado em 33 mil milhões de dólares de Singapura, o equivalente a 21 mil milhões de dólares.



As tensões entre Washington e Pequim permanecem em foco, depois de os Estados Unidos terem adicionado mais 33 empresas chinesas à sua lista negra. A China veio já a público condenar esta opção mas, para já, sem qualquer medida de retaliação.