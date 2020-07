Tensões EUA-China castigam bolsas e petróleo. Ouro e euro ganham força

08h49

Bolsas europeias caem com tensão EUA-China

As principais bolsas europeias transacionam no vermelho no arranque da sessão desta sexta-feira, 24 de julho. O índice de referência europeu Stoxx600 perde 1,44% para 368,28 pontos, penalizado pela queda de todos os setores mas em especial das cotadas tecnológicas e das matérias-primas. O Stoxx600 transaciona em mínimos de 14 de julho.



O setor tecnológico está a ser pressionado pelos maus resultados da norte-americana Intel. No entanto, a penalizar o sentimento nas bolsas europeias está o ressurgir de tensão entre os Estados Unidos e a China.



Depois de as autoridades norte-americanas terem ordenado o encerramento do consulado chinês na cidade texana de Houston, esta sexta-feira Pequim retaliou na mesma moeda ao fechar o consulado americano numa cidade do sul do país.



Com a desconfiança entre as duas maiores economias mundiais em nova fase de crescendo, os investidores temem o reagravar da tensão comercial e consequentes efeitos para o evoluir da economia global, sobretudo num contexto de incerteza decorrente da pandemia.



Apesar de a generalidade das principais praças europeias estar a negociar com fortes perdas, superiores a 1%, o lisboeta PSI-20 segue com uma queda mais moderada ao recuar 0,78% para 4.503,29 pontos, penalizado pelas desvalorizações do BCP e do grupo EDP. A bolsa holandesa liderada as quedas no velho continente com o índice de Amesterdão a cair acima de 2%.