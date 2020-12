Europa contida mas perto de máximo de fevereiro. Petróleo pepara sétima semana no verde

há 49 min. 09h18

Europa contida na sessão mas forte na semana

O Stoxx600, que reúne as 600 maiores cotadas europeias, sobe uns muito ligeiros 0,03% para os 397,39 pontos, num dia em que as cotadas das telecomunicações e das matérias-primas puxam para cima mas a banca e o retalham empurram no sentido contrário.





Apesar da ligeireza dos ganhos, a manterem-se, esta será a quinta sessão consecutiva de ganhos para o índice europeu, que para já mostra uma subida semanal de quase 2%, e que se mantém próximo de máximos de fevereiro.





Os movimentos são contidos numa altura em que os investidores pesam a perspetiva de novos estímulos nos Estados Unidos, que ainda estão em negociação, e os avanços na frente das vacinas, contra tensões renovadas entre Washington e Pequim, e a possibilidade de os estímulos se manterem uma ilusão. Mais no seio do Velho Continente, o Brexit também volta a preocupar, com o responsável pelas negociações do lado do Reino Unido ter avisado que "o progresso nas conversações está bloqueado e o tempo está a esgotar-se".