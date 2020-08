Dados do emprego melhores do que o esperado não aquecem Wall Street

09h42

Europa perde com rol de resultados negativos e tensões sino-americanas

As principais praças europeias seguem hoje em queda, com os investidores a saírem dos ativos de maior risco, numa altura de resultados negativos entre algumas das maiores empresas do "velho continente" e de agudizar de tensões entre os Estados Unidos e a China.



A Glencore está a liderar as perdas no britânico FTSE 100, depois de anunciar que iria cancelar o pagamento de dividendos sobre este ano. A estação britânica ITV disse que não iria fazer previsões económicas para o resto do ano, depois de a pandemia ter levado a uma queda histórica nas receitas com publicidade.



Por outro lado, a Adidas mostrou uma subida nas vendas durante estes seis meses maior do que o esperado.



O índice de referência para a Europa, o Stoxx 600, segue por esta altura a desvalorizar 0,28% para os 364,13 pontos, com os índices europeus a oscilarem entre uma queda de 1,3% em Londres e um ganho ligeiro de 0,16% em Frankfurt.



Para além dos resultados empresariais, os investidores estão atentos ao desenrolar da disputa entre os Estados Unidos e a China. Ontem, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que a Casa Branca poderia banir outras aplicações chinesas que considere que ponham em causa a segurança nacional do país, para além da TikTok. O único nome para já avançado foi o da aplicação de mensagens WeChat.



Ambos os países têm encontro marcado para o próximo dia 15 de agosto, para reverem o seu acordo comercial atualmente em vigor.