Novo golpe contra a Huawei azeda relações EUA/China e penaliza bolsas

08h53

Bolsas recuam com nova tensão Washington-Pequim

As principais bolas europeias negoceiam no vermelho e com perdas compreendidas entre 0,5% e 1% no início da sessão bolsista desta terça-feira.

O índice de referência europeu Stoxx600 cai 0,70% para 366,68 pontos penalizado pelo recuo de todos os setores que o integram, mas em especial com as quedas superiores a 1% dos setores das matérias-primas e dos media.

O lisboeta PSI-20 acompanha a tendência ainda que com perdas mais ligeiras, seguindo nesta altura a resvalar 0,16% para 4.428,06 pontos, sobretudo pressionado pelo BCP.

O ressurgimento da tensão comercial entre os Estados Unidos e a China está a condicionar o sentimento dos investidores, que temem nova escalada protecionista.

Esta segunda-feira, o Departamento do Comércio norte-americano impôs novas restrições às importações de bens americanos por parte da tecnológica chinesa Huawei, agora impedida de adquirir os chips de que necessita para produzir os seus equipamentos.

Esta tensão levou ao cancelamento da reunião entre os dois países que estava prevista para o passado fim de semana a propósito da passagem de seis meses desde a chegada a acordo sobre a primeira fase do compromisso comercial bilateral alcançado.