Bolsas resistem ao revés nos estímulos com reabertura da fronteira entre França e Reino Unido e acordo do Brexit à vista

Europa resiste ao revés nos estímulos dos EUA e sobe

As bolsas europeias estão a valorizar esta quarta-feira, 23 de dezembro, pela segunda sessão consecutiva, apesar da revelação surpreendente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que rejeita a proposta do Congresso para os novos estímulos à economia.





Depois de várias semanas de impasse e de braços de ferro entre republicanos e democratas, o Congresso chegou finalmente a acordo sobre os novos apoios à economia, no valor de 900mil milhões de dólares, mas Trump decidiu pedir emendas, dizendo que se tratar de uma "desgraça".





As ações estão a ser suportadas pelo anúncio de que França se preparar para reabrir a fronteira com o Reino Unido e de que o acordo do Brexit poderá chegar já esta quarta-feira, depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, terem intervindo diretamente nas negociações.





O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, valoriza 0,30% para 392,40 pontos.