Bolsas da Europa animadas com vacinação nos EUA. Brexit e estímulos também dão ânimo

08h51

Europa em alta com plano de vacinação em marcha nos EUA

As principais praças europeias abriram em alta na sessão desta segunda-feira, à boleia do início do plano de vacinação nos Estados Unidos, com a chegada das primeiras doses da vacina da Pfizer e da BioNTech.



O índice que reúne as 600 maiores cotadas do continente - o Stoxx 600 - avança por esta altura 0,77% para os 393,17 pontos, com o setor da banca a liderar os ganhos (+2%).



Hoje começam a ser vacinadas as primeiras pessoas contra o coronavírus nos Estados Unidos, naquele que poderá ser o início do fim da crise de saúde. Já a crise económica parece que vai continuar para além da sanitária, de acordo com os economistas.



O novo plano orçamental continua a ser discutido e ainda hoje haverá uma nova proposta de 908 mil milhões de dólares, mas que poderá não passar no Congresso.



O foco está também na reunião da Reserva Federal norte-americana, que tem nova reunião marcada para o final desta semana. Espera-se que, à imagem do que aconteceu com o Banco Central Europeu na semana passada, aumentem também o tamanho da bazuca monetária.



A questão do Brexit continua a ecoar nos mercados, depois de ter sido adiado o prazo das negociações por mais uma semana. Agora, Reino Unido e União Europeia vão continuar a ultimar pormenores até ao próximo domingo.