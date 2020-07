Vacina da Moderna mostra progressos e anima bolsas. Euro em máximos de março

07h23

Vacina da Moderna anima sessão asiática

A maioria das praças asiáticas subiu esta quarta-feira, devido ao otimismo em torno do desenvolvimento de uma vacina para o novo coronavírus.





A sessão foi de ganhos no Japão, Índia, Coreia do Sul e Austrália, após ter sido noticiado que a vacina da Moderna produziu anticorpos em todos os pacientes testados.





As exceções foram Hong e China, depois de Donald Trump ter anunciado que assinou uma ordem legislativa que acaba com o tratamento especial dado a Hong Kong e que punirá os dirigentes da China responsáveis pela repressão dirigida contra os dissidentes políticos daquele território chinês.





Na China, há também sinais de que as autoridades estão preocupadas com o ritmo dos ganhos recentes, o que motivou alguma cautela entre os investidores, sobretudo na véspera da divulgação do PIB e outros indicadores económicos relativos ao mês de junho.





Alinhados com o otimismo da sessão asiática, os futuros do Euro Stoxx 50 registam uma subida em torno de 1%, enquanto os futuros do S&P 500 avançam cerca de 0,8%.





Isto depois de uma sessão volátil em Wall Street, que terminou em alta, no dia em que alguns dos maiores bancos dos Estados Unidos apresentaram os resultados trimestrais.