Wall Street dá novo salto com mais uma vacina com resultados positivos

14h42

Wall Street dá novo salto com mais uma vacina eficaz

A bolsa de Nova Iorque abriu em alta, animada pelo anúncio de que existe mais uma vacina a mostrar eficácia na maioria dos testados.

O generalista S&P500 sobe 0,59% para os 3578,64 pontos, o industrial Dow Jones avança 0,69% para os 29.464,23 pontos e o tecnológico Nasdaq soma 0,62% para os 11.928,46 pontos.

Depois de a Moderna e a Pfizer terem divulgado as respetivas vacinas, chegou a vez da AstraZeneca, que produziu a sua versão com a Universidade de Oxford, vir anunciar uma taxa de sucesso na prevenção de 70% dos casos. Paralelamente, o Governo dos Estados Unidos afirmou que a onda de vacinação deverá começar em breve na maior economia do mundo, isto é, dentro de três semanas.

Apesar das conquistas, as farmacêuticas seguem com tendência negativa na sua maioria. A AstraZeneca desce 2,06% para os 54,16 dólares, a Pfizer cede 0,41% para os 36,56 dólares e apenas a Moderna valoriza 2,15% para os 99,70 dólares.

"Os mercados continuam a olhar através dos encargos de curto-prazo da covid-19", afirma a Merck Finck Privatbankiers, citada pela Bloomberg. "Com a incerteza política nos Estados Unidos a desvanecer e com o fim do percurso do vírus à vista, as ‘lombas’ nos mercados estão cada vez menos assustadoras".