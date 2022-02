Bolsas europeias sobem com apetite pelo risco. Juros agravam-se na Zona Euro

07.02.2022

Wall Street abre mista. Peloton Interactive dispara 25%

Wall Street arrancou esta segunda-feira mista, dando início a uma semana com dados importantes para o mercado norte-americano.



A pesar nos principais índices bolsistas esteve o agravamento das taxas de juro da dívida soberana norte-americana - à semelhança do que acontece na Europa. Por outro lado, algumas ações tecnológicas estão a puxar Wall Street.



O índice industrial Dow Jones abriu a sessão a recuar muito ligeiramente, com um deslize de 0,04% para 35.072,52 pontos.



Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,58% para 4.510,51 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,78% para 14.204,23 pontos.



Os rumores de que Peloton Interactive está a procura de novas aquisições levaram as ações da empresa a disparar mais de 25%, dando gás ao índice tecnológico.



O mercado está ainda a digerir os números do emprego nos EUA, divulgados a semana passada.



Em janeiro, foram contabilizados mais 467 mil empregos nos Estados Unidos, batendo as estimativas dos analistas, que apontavam para 125 mil postos de trabalho, de acordo com os dados da Bloomberg.



Estes 467 mil empregos comparam com a média mensal de 550 mil empregos registada ao longo de 2021. Na comparação com abril de 2020, o arranque da pandemia nos EUA, há mais 19,1 milhões de empregos, mas ainda assim o número está 1,9% abaixo do valor pré-pandemia (cerca de 2,9 milhões de empregos a menos).



Esta semana será marcada pelo anúncio dos úmeros da inflação nos EUA, referentes a janeiro, que serão publicados esta quinta-feira. Algumas casas de investimento, como o Deutsche Bank, estimam que o índice de preços no consumidor vai atingir um novo pico em janeiro.



O banco nota também que os dados da inflação de quarta-feira serão "a última leitura a beneficiar de um 'efeito base' uma vez que dezembro de 2020 assinala o final dos meses de estagnação da inflação antes de o IPC ter entrado na trajetória atual de rápido crescimento". Em dezembro, a inflação nos EUA bateu nos 7%, o nível mais alto em cerca de 40 anos.



"A política falcão dos bancos centrais e a inflação ainda são as linhas condutoras do mercado, que aliás o levaram a entrar nesta cadeia de volatilidade", comentou Matthias Scheiber, analista da Allspring Global Investments, citado pela Reuters.