Europa no verde há seis sessões e petróleo acima dos 60 dólares com Yellen a animar

há 26 min. 09h14

Europa não cai há seis sessões. Bancos italianos disparam com Draghi ao poder

O otimismo é generalizado entre as praças europeias numa altura em que o novo pacote de estímulos nos Estados Unidos tem tido vários "empurrões" para que avance mais rapidamente.





Em primeiro lugar, na sexta-feira passada, foram publicados dados desapontantes quanto ao emprego, sublinhando a necessidade de contrariar a situação. Dois dias depois, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, defendeu que estímulos mais rápidos serão mais eficazes para a recuperação no mercado laboral, ao ponto de permitirem chegar ao desemprego zero em 2022, caso sejam aplicados a tempo.





O Stoxx600, índice que reúne as 600 maiores cotadas europeias, avança 0,44% para os 411,34 pontos. Na mesma casa, entre os 0,4% e os 0,5%, estão quase todas as principais praças: Madrid, Frankfurt, Paris e Londres encaixam neste intervalo. No que toca ao índice agregador, as ações não recuam há seis sessões consecutivas.





Dentro do Stoxx600, o segundo grupo de cotadas que mais sobe é o do setor da banca. Este estáa somar 1,4%, com os bancos italianos a subirem em força, depois de o ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, ter assumido a responsabilidde de formar um novo governo em Itália. O UniCredit avança 4,5% e o Monte Paschi dispara 11%. Em relação a este último, também foi noticiado que o fundo Apollo está a analisar os seus números.