Moody’s avalia hoje “rating” de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal pode conseguir esta sexta-feira a quarta subida consecutiva do “rating”. Depois de três das principais empresas de notação terem já feito este ano uma segunda ronda de avaliações, agora é a vez de a Moody’s - que avalia atualmente o país no nível Baa2 (o segundo degrau de investimento de qualidade) e com perspetiva “estável” - se pronunciar sobre a dívida pública portuguesa.

...