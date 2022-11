Moody’s não se pronuncia sobre Portugal, que continua dois níveis acima de lixo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Moody’s optou por não se pronunciar sobre a dívida soberana de Portugal, que se manteve assim no penúltimo grau da categoria de investimento de qualidade (ou seja, dois níveis acima de "lixo"). Já o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida) permanece estável.





Em setembro do ano passado, a agência elevou a classificação da República, que ficou assim igual à que era atribuída pela Fitch e pela Standard & Poor’s. Entretanto, a Fitch e a S&P já elevaram as suas notações de Portugal este ano, ambas para o terceiro nível acima de "junk", mas a Moody's optou por deixar tudo igual e sem publicar relatório.

Para hoje esperava-se que pudesse pelo menos elevar o "outlook" para positivo, mas tal não aconteceu.

A Moody’s tem sido mais resistente do que as suas congéneres na melhoria da nota portuguesa. Foi a primeira agência a colocar Portugal no "lixo" – categoria de investimento especulativo – e a última a retirá-lo desse patamar.