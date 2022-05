Agências de “rating” confortáveis com risco do país

A República Portuguesa foi alvo de duas melhorias de perspetiva para a dívida pública desde o início do ano, com as agências de “rating” a mostrarem-se tranquilas com a situação orçamental do país apesar da subida dos juros.

Agências de “rating” confortáveis com risco do país









