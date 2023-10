Agências de "rating" menos otimistas do que Medina para a dívida

Fitch e Standard and Poor’s esperam que o marco de um endividamento inferior a 100% do PIB seja alcançado por Portugal apenas em 2025. DBRS vê as metas macroeconómicas como “razoáveis”. As três agências de notação financeira elogiam a contínua diminuição da dívida e o excedente orçamental.

