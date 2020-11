Aposta na dívida da periferia garante ganhos

2020 tem sido um ano particularmente difícil para os investidores, devido aos efeitos da pandemia. No entanto, há algumas estratégias que se têm revelado vencedoras, apesar do ambiente de incerteza criado pelo vírus. A aposta em obrigações soberanas europeias, em particular em países como Itália, Grécia e Espanha, tem permitido ganhos aos (poucos) fundos que conseguem rentabilizar as poupanças dos investidores este ano.

