BCE prepara instrumento para eventual escalada das "yields"

O Banco Central Europeu (BCE) está a trabalhar num instrumento de crise para a eventualidade de uma escalada nas "yields" da dívida soberana das economias mais frágeis da Zona Euro, noticia esta sexta-feira a Bloomberg citando fontes do banco conhecedoras do tema.Segundo a agência noticiosa, os técnicos da instituição estão a desenhar um mecanismo de apoio que ficaria disponível para o Conselho de Governadores utilizar contra pressões no mercado causadas por choques que escapem ao controlo dos Governos individualmente, referiram as fontes.A Bloomberg indica que não se conhecem os moldes deste instrumento, mas presumivelmente implicaria a compra de dívida como forma de conter a subida das "yields".As mesmas fontes referem à Bloomberg que ainda não foi tomada uma decisão sobre se o BCE irá anunciar que terá disponível esta ferramenta em "stand-by" ou se preferirá manter o silêncio. Contactado pela Bloomberg, o banco central recusou comentar a matéria.