Bons ensaios abrem porta a grande venda de dívida

Acorrida aos certificados de aforro deu margem ao Tesouro para não precisar de ir ao mercado durante quatro meses. O regresso foi feito nas últimas semanas com juros mais elevados – em linha com o contexto de agravamento a nível global –, o que dá confiança aos analistas sobre a hipótese de a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP avançar com uma grande emissão no final do verã

...