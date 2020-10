Certificados captam mais 124 milhões em agosto

Os portugueses voltaram a acorrer aos produtos de poupança do Estado em setembro. À semelhança do que tem acontecido nos últimos meses, os certificados do Tesouro (CT) e certificados de aforro (CA) atraíram subscrições positivas, que superaram os 120 milhões de euros, no último mês.

O "stock" de investimento aplicado em CT atingiu os 17.367 milhões de euros, em setembro, um montante que supera em 116 milhões o valor aplicado nestes produtos no final de agosto. Já o saldo vivo dos CA aumentou em apenas oito milhões face a agosto, atingindo os 12.173 milhões de euros. Entre os dois produtos, as famílias emprestaram, em setembro, 124 milhões de euros ao Estado, segundo os dados divulgados esta manhã pelo Banco de Portugal.

Em termos anuais, o volume de subscrições em CA e CT atingiu os 471 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano. O ritmo de novas entradas nos produtos de aforro surpreendeu aquelas que eram as previsões do Governo para o contributo destes produtos para o financiamento do Estado em 2020, levando o Executivo a atualizar as suas estimativas para os certificados, no Orçamento do Estado para 2021, entregue na semana passada.

"A expectativa de subscrições líquidas de produtos de aforro foi revista em alta (para 868 milhões de euros), mediante o comportamento observado ao longo de 2020", refere o documento. No OE para 2020, o Governo esperava apenas um pequeno contributo das famílias – de 150 milhões de euros.

O Executivo sublinha, assim, que as famílias vão continuar a ter um contributo "relevante" no financiamento do Estado quer em 2020, quer em 2021, ano em que o Governo espera que os produtos de aforro captem 973 milhões de euros.