DBRS melhora ratings da CGD e revê perspetiva para "estável"

A agência de notação financeira DBRS Morningstar melhorou os 'ratings' a longo e a curto prazo e dos depósitos da Caixa Geral de Depósitos (CGD), tendo revisto a perspetiva para "estável", anunciou hoje o banco público.Num comunicado enviado esta noite ao mercado, a CGD refere que a DBRS Morningstar subiu o 'rating' de longo prazo ('Long Trem Issuer Rating') de BBB para BBB (alto) e o 'rating' de curto prazo ('Short-Term Issuer Rating') de R-2 (alto) para R-1 (baixo).O indicador referente aos depósitos ('Deposit Rating') subiu de BBB (alto) para A (baixo), acrescenta o banco no comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A CGD assinala ainda que "a tendência destes 'ratings' foi revista para 'estável'".Segundo a nota, a subida dos níveis "teve em consideração a melhoria da rentabilidade, bem como a manutenção de uma sólida capitalização e uma estável posição de liquidez".O banco, liderado por Paulo Macedo, acrescenta que "a tendência 'estável' reflete uma visão de que a Caixa se encontra numa posição mais robusta para enfrentar um enquadramento mais exigente em resultado da subida de taxas de juro e maior incerteza económica".A Caixa teve lucros de 285 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 95% que nos primeiros três meses de 2022, tendo aumentado, nesse período, a margem financeira em 129,7%, para 611 milhões de euros e as comissões líquidas 2% para 149 milhões de euros.