Dívida emitida pelas empresas bateu recorde de sempre em setembro

A emissão de dívida por parte das empresas bateu um novo recorde no mês passado, com o setor corporativo a tirar partido dos baixos custos de financiamento e da procura dos investidores por alguma rentabilidade.





De acordo com os dados da Dealogic, citados pelo Financial Times, foram vendidos 434 mil milhões de dólares em obrigações de empresas em setembro, onde se incluem grandes ofertas como a da alemã Wirecard e da norte-americana Caterpillar. Este montante ficou cerca de 5 mil milhões acima do anterior recorde de março de 2017.





"É muito atrativo para os emitentes irem para o mercado nesta altura", comentou ao FT a gestora de portefólios Monica Erickson, da DoubleLine.





Setembro é, tradicionalmente, um mês agitado nos mercados de dívida, com os investidores a regressarem da pausa do verão e a "distribuírem jogo".