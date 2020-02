"Este é o período mais longo desde 1980 em que a proporção da emissão de obrigações de 'lixo' manteve-se tão alta e indica que as taxas de 'default' [incumprimento] numa futura recessão serão provavelmente mais elevadas do que em ciclos de crédito anterior", avisa a OCDE.



Além disso, estas obrigações têm maturidades mais longas e menor proteção dos investidores. Estas características do atual crédito empresarial, que tende a aumentar durante os períodos de expansão económica, "podem amplificar os efeitos negativos de uma travagem económica" no setor empresarial e no conjunto da economia.





Porém, pode haver problemas no horizonte: "Os níveis elevados de alavancagem no setor empresarial fazem com que seja essencial colocar agora em curso reformas que tornem o mercado de capitais capacitado [para os desafios futuros]", diz Angel Gurría, secretário-geral da OCDE.



O volume de dívida das empresas a nível mundial atingiu um recorde histórico de 13,5 biliões de dólares no final de 2019, o que resulta da nova vaga de estímulos monetários tanto nos EUA como na Europa. Contudo, a qualidade da dívida diminuiu, alerta a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) num relatório divulgado esta terça-feira, 18 de fevereiro.No ano passado, as empresas (excluindo os bancos e outras entidades financeiras) pediram emprestados 2,1 biliões de dólares na forma de obrigações, o que corresponde a um aumento do "stock" de dívida na ordem dos 18,4% face a 2018. Em setembro de 2019, a emissão de dívida das empresas bateu um recorde mensal "Contudo, os dados mostram que, em comparação com ciclos de crédito anteriores, o atual stock de obrigações de empresas tem uma qualidade inferior de crédito no global", alerta a OCDE, referindo que metade (51%) da nova dívida tem um rating de BBB, a notação financeira mais baixa dentro do nível de investimento. Esta proporção compara com os 39% registados no período que antecedeu a crise financeira (2000-2007).