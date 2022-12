Dívida verde já perde força. Lua-de-mel terá chegado ao fim?

Inflação é a palavra que mais está a marcar os mercados em 2022. Esta ditou o pessimismo vivido, mas no caso das obrigações verdes outro fator também influenciou: a desconfiança sobre o quão verdes são os projetos financiados com o dinheiro captado. Apesar disso, a queda do interesse podia ter sido pior, mas permanece a dúvida sobre a trajetória no próximo ano, segundo o relatório da Morgan Stanley

...