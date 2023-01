Economia a abrandar é entrave a subidas de “rating” em 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dívida portuguesa tem vindo a beneficiar de subidas do “rating” ao longo dos últimos meses e o país passa esta sexta-feira pela primeira avaliação do ano. Com taxas de juro elevadas a pesarem sobre os custos de gestão da dívida e a economia a desacelerar, os analistas avisam que deverá haver agora uma maior prudência por parte das agências.





...