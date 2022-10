EDP faz nova emissão de dívida verde. São 500 milhões de euros com cupão de 3,875%

Um dia após ter colocado 500 milhões de dólares em dívida verde a cinco anos, com um cupão de 6,3%, a EDP volta a financiar-se com uma emissão de "green bonds" no montante de 500 milhões de euros e com maturidade em março de 2030.Desta feita, o cupão é de 3,875%, indica a elétrica liderada por Miguel Stilwell em comunicado à CMVM."Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projectos 'Green' elegíveis do grupo EDP, que consiste em projectos renováveis, tal como definido no 'Green Finance Framework'", indica a elétrica.da EDP, disponível no website da empresa.