FC Porto lança empréstimo obrigacionista no valor de 40 milhões

O FC Porto emitiu um empréstimo obrigacionista no valor de 40 milhões de euros que terá a duração de três anos, até 2025, e uma taxa de juro de 5,25%, anunciou hoje o clube."A FC Porto SAD está a proceder à oferta pública e de admissão à negociação de obrigações, denominadas Obrigações FC Porto SAD 2022-2025, com valor nominal unitário de cinco euros e taxa de juro fixa de 5,25% ao ano no montante global inicial de até 40 milhões de euros", lê-se no site oficial dos 'dragões'.O período de subscrição vai acontecer entre as 8:30 de 28 de março e as 15:00 de 8 de abril, com um investimento mínimo obrigatório de 2.500 euros, valor correspondente a 500 obrigações.O montante inicial de 40 milhões de euros poderá ser aumentado por opção do FC Porto até dia 05 de abril "através do lançamento de uma oferta pública de subscrição em dinheiro dirigida ao público em geral e de uma oferta pública de subscrição mediante entrega de Obrigações FC Porto SAD 2021-2023".