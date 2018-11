Fitch continua a ser a agência que dá melhor nota a Portugal após manter rating

A Fitch manteve a classificação da dívida soberana de longo prazo da República Portuguesa e também reafirmou o "outlook" (perspectiva para a evolução).

A entidade atribui actualmente à dívida portuguesa um rating de "BBB" e uma perspectiva estável, sendo por isso a melhor avaliação entre as três maiores agências de notação financeira (Standard & Poor's, Moody's e Fitch).



A classificação de "BBB" corresponde ao penúltimo nível de investimento de qualidade. A S&P e a Moody's atribuem um "BBB -", último patamar desta categoria. Abaixo, já é uma notação de "lixo" (categoria de investimento especulativo).





Em Setembro do ano passado, pela mão da S&P, e na recta final do ano por iniciativa da Fitch, a dívida pública portuguesa saiu do "lixo, onde esteve cerca de cinco anos e meio. A melhoria das perspectivas económicas e a redução da dívida pública estiveram entre as razões apontadas pelas agências. A agência Moody's fez o mesmo já este ano.



