Fitch corta perspetiva dos EUA de ‘estável’ para ‘negativa’

A Fitch cortou o ‘outlook’ (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida) dos EUA, de ‘estável’ para ‘negativo’.







A agência advertiu para a elevada dívida federal e para os défices, que se deterioraram devido à contração decorrente da pandemia de covid-19.

"A perspetiva foi revista para ‘negativa’ para refletir a constante deterioração das finanças públicas dos Estados Unidos, bem como a inexistência de um plano credível de consolidação orçamental", sublinhou a Fitch.

A pandemia levou o PIB do segundo trimestre a encolher 32,9%, segundo a primeira estimativa do Departamento do Comércio, sendo a maior queda desde que o governo começou a compilar estes dados, em 1947.







(notícia em atualizada às 22:14)