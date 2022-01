Fitch: Emissão de obrigações indexadas à inflação não deverá aumentar significativamente

Segundo os analistas da agência de notação financeira, a emissão global de dívida soberana indexada à inflação aumentou moderadamente no segundo semestre do ano passado, mas o seu peso na dívida soberana tem-se mantido bastante estável ao longo do tempo.A Fitch acredita que "a recente pressão inflacionista irá traduzir-se numa procura ligeiramente maior por obrigações indexadas à inflação e, durante um período mais longo, o envelhecimento da população irá sustentar uma procura estrutural robusta dos fundos de pensões".No entanto, os analistas sublinham que "não está claro que haverá um grande aumento" das obrigações indexadas à inflação.De acordo com a análise da Fitch, há cinco países - Uruguai, Chile, Brasil, Israel e Reino Unido - onde a participação de obrigações indexadas à inflação na dívida pública excede 20%, enquanto para a maioria dos países a participação é insignificante.