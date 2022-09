Fitch melhora perspetiva do BCP, que continua no "lixo"

A Fitch manteve o rating do BCP em ‘BB’, o que corresponde ao segundo nível da categoria de investimento especulativo (risco em desenvolvimento, devido a alterações económicas) – isto é, está dois níveis de sair do "lixo".

No entanto, elevou de ‘estável’ para ‘positiva’ a perspetiva (outlook) para a evolução da qualidade da dívida da instituição financeira liderada por Miguel Maya – o que significa que em breve poderá subir a sua notação.

Esta revisão em alta do ‘outlook’ "reflete progressos significativos na redução orgânica dos ativos tóxicos do banco desde finais de 2019, apesar dos desafios que a pandemia colocou ao contexto operacional em Portugal, e a nossa expectativa é a de que esta tendência prossiga no futuro próximo", refere o relatório da Fitch.

Além disso, "esta melhoria da perspetiva reflete também uma maior clareza em torno das provisões necessárias para cobrir riscos de processos judiciais decorrentes dos empréstimos denominados em francos suíços feitos pelo polaco Bank Millennium", adianta a agência.

"No nosso entender, estes avultados custos relativos a questões judiciais, que irão manter-se, não vão fazer descarrilar materialmente a trajetória de recuperação dos rácios de capital do BCP, isto devido ao facto de a sua rentabilidade pré-imparidades ser melhor do que os seus pares com ‘ratings’ similares", acrescenta a nota.

Recorde-se que no início de agosto a Fitch baixou em dois níveis a classificação do Bank Millennium, que passou de ‘BBB-‘ para ‘BB’. Passou assim do último nível de investimento de qualdade para o segundo nível de "junk".