Fitch sobe "rating" de Portugal para três níveis acima de "lixo"

Depois da DBRS, em agosto, e da Standard & Poor's, em setembro, esta sexta-feira foi a vez da Fitch subir o "rating" de Portugal, colocando-o em três níveis acima de "lixo".A agência de notação financeira elevou a classificação da dívida soberana portuguesa de "BBB" para "BBB+" com perspetiva estável, numa decisão que já era esperada por vários analistas ouvidos pelo Negócios.No seu relatório, a Fitch justifica a revisão em alta do "rating" com o "forte compromisso com uma política orçamental prudente", destacando que "apesar de significativos choques externos", os resultados orçamentais terem, de forma persistente, "superado quer os pares europeus quer os pares na categoria 'BBB'".A Fitch estima que o défice português se situe em 1,9% do PIB este ano, coincidindo com a meta do Governo, salientando que os dados da execução orçamental até apontam para um resultado melhor mas que, por prudência, a agência levou em conta a deterioração na segunda metade do ano. O défice médio para países com classificação "BBB" é de 4,1% do PIB, assinala a Fitch.No relatório é ainda referido que a dívida pública deverá baixar para 115% do PIB este ano, e atingir os 108,3% em 2024.Quanto ao crescimento, a Fitch estima que a economia portuguesa creça 6,4% este ano, impulsionada pela recuperação "robusta" do turismo. Para 2023 a previsão é de 1% e para 2024 de 2,2%. A agência aponta ainda para que a inflação se situe em 7,8% este ano, aliviando para 4,6% em 2023.