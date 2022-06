Galope do dólar rende 762,6 milhões de euros ao Tesouro

O IGCP beneficiou da valorização do “green cash” face ao euro em operações financeiras ligadas a instrumentos de cobertura cambial. A dívida continuou, ao longo do ano passado, a ser favorecida pelas compras do Banco Central Europeu.

