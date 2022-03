Gazprom reembolsou 1,3 mil milhões de dólares a detentores de obrigações

A Gazprom pagou aos detentores de obrigações os reembolsos devidos no âmbito de uma emissão de 1.300 milhões de dólares que expirou hoje.Segundo alguns dos detentores de obrigações ouvidos pela Bloomberg, os pagamentos foram recebidos em dólares, apesar de o presidente russo, Vladimir Putin, ter autorizado as empresas russas a pagarem os cupões ou reembolsos de dívida em moeda estrangeira em rublos.Na semana passada a Gazprom já se encontrava no processo de efetuar o pagamento do cupão e do reembolso da dívida emitida em dólares quando a diretiva de Putin gerou receios junto dos investidores de que os pagamentos poderiam ser perturbados.No sábado, um decreto presidencial permite aos emitentes russos pagar a credores estrangeiros em rublos, mesmo no caso de emissões feitas em divisas estrangeiras. No dia seguinte, Putin emitiu nova diretiva indicando que os investidores residentes em países "não hostis" à Rússia poderiam ser pagos em moeda estrangeira, mediante autorização especial.No entanto, nota a Bloomberg, os detentores de obrigações em dólares da Gazprom que agora foram reembolsados em dólares estão baseados na União Europeia (UE), que o Kremlin classificou como "hostil".A Bloomberg nota que o pagamento da Gazprom aos credores deveria ser transferido para os detentores de obrigações pelo banco colocador a 4 de março, sexta-feira, um dia antes do decreto de Putin. Assim, refere a agência noticiosa, a empresa poderia já não conseguir travar o pagamento em dólares.