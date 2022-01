Governo “pendurado” é o maior risco eleitoral para a dívida portuguesa

Portugal vai a votos este domingo para escolher um novo governo, num processo que tendencialmente não causa preocupações aos investidores. Mas este ano, as contas complicam-se com as sondagens a apontarem para um empate técnico e parte dos antigos parceiros da geringonça de costas voltadas ao atual Governo. O impasse sobre quem será o primeiro-ministro (e com o apoio de que partidos) poderá causar stress nos mercados, especialmente se se prolongar

