Guerra dá tempo a Portugal no ajuste das taxas de juro

Portugal regressa esta quarta-feira aos leilões de dívida de longo prazo. O IGCP vai tentar levantar até 1.000 milhões de euros, num momento em que o foco dos investidores mundiais está no conflito armado na Ucrânia. Apesar de realçarem a menor liquidez no mercado, devido ao conflito, os analistas salientam que Portugal pode ser um dos beneficiários com um adiamento da normalização das taxas de juro na Zona Euro.





