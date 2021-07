IGCP anuncia novo leilão a 12 meses para encaixar até 1.000 milhões

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou esta sexta-feira um leilão de bilhetes do Tesouro (BT) com maturidade em 2022.



A operação irá decorrer a 21 de julho pelas 10:30 horas, com o instituto liderado por Cristina Casalinho (na foto) a procurar entre 750 e 1.000 milhões de euros.









A 19 de maio, Portugal colocou 1.750 milhões de euros em BT a seis e a 12 meses, com os juros a caírem para mínimos de sempre nos dois prazos.



Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, a 12 meses foram colocados 1.000 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,536%, mínima de sempre e inferior à registada em 17 de março, quando foram colocados também 1.000 milhões de euros à taxa de juro média de -0,527%.



A seis meses foram colocados 750 milhões de euros em BT à taxa média de -0,571%, também inferior à verificada em 17 de março, quando foram colocados 500 milhões de euros a -0,554%. O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 21 de julho pelas 10:30 horas um leilão da linha de BT com maturidade em julho de 2022 (BT 22JUL2022), com um montante indicativo entre EUR 750 milhões e EUR 1000 milhões", pode ler-se na nota