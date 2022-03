IGCP emite 1.750 milhões em dívida a 6 e 12 meses com juros menos negativos

Portugal financiou-se esta quarta-feira em 1.750 milhões de euros, com um duplo leilão de bilhetes do tesouro (BT), a seis e 12 meses. Os juros mantiveram-se negativos nas duas emissões, mas ficaram ligeiramente acima das taxas fixadas em janeiro.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP emitiu 500 milhões de euros em títulos com maturidade em setembro de 2022, com um juro negativo de -0,571%, ligeiramente acima da taxa mínima paga em janeiro: -0,596. Segundo os dados da Bloomberg, a procura foi de 2,6 vezes a oferta.



Na emissão a 12 meses, o Tesouro colocou 1.250 milhões de euros, com uma taxa negativa de -0.467%, um juro menos negativo que os -0,574% no leilão com a mesma maturidade realizado em janeiro. Já a procura foi de 1,53 vezes a oferta, um "bid-to-cover" inferior ao registado há dois meses (1,67 vezes).



Notícia em atualização