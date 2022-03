IGCP emite até 1.000 milhões em dívida a 5 e 12 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O instituto que gere a dívida pública portuguesa regressa esta quarta-feira às emissões de dívida de longo prazo. O IGCP vai tentar emitir até 1.000 milhões de euros em títulos de dívida com maturidade em 2027 e 2034.

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 9 de março pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 14 de abril de 2027 e 18 de abril de 2034, com um montante indicativo global entre EUR 750 milhões e EUR 1000 milhões", indicou a entidade liderada por Cristina Casalinho.

Este leilão ocorre cerca de um mês depois do Tesouro português ter levantado 1.250 milhões de euros num duplo leilão de obrigações a 6 e 9 anos, operação na qual o Tesouro português pagou mais de 1% para emitir os títulos com a maturidade mais longa.