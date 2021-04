IGCP emite até 1.250 milhões de euros em bilhetes do Tesouro na quarta-feira

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai avançar na próxima quarta-feira, 21 de abril, com um duplo leilão de bilhetes do Tesouro, com o objetivo de angariar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

O instituto liderado por Cristina Casalinho (na foto) vai emitir títulos com maturidade em 16 de julho de 2021 (três meses) e 18 de março de 2022 (11 meses).

No último leilão de títulos de dívida de curto prazo, a 17 de março, IGCP conseguiu financiar-se com uma taxa negativa recorde de -0,527% na maturidade a 12 meses.

Nesse dia, o IGCP colocou 500 milhões em títulos com maturidade em 17 de setembro de 2021 e mil milhões de euros no prazo a 18 de março de 2022.

Na emissão de bilhetes do Tesouro a seis meses a taxa ficou em -0,552%, em linha com a yield da última emissão comparável (-0,554% em janeiro). Nos títulos a 12 meses o IGCP aceitou uma taxa de -0,527%, contra -0,522% na emissão comparável realizada em janeiro.

Ainda que por uma ligeira margem, Portugal voltou assim a conseguir financiar-se a taxas negativas recorde na emissão de títulos a 12 meses, revelando que a tendência de alta dos juros no mercado de dívida não estava a ter impacto nas emissões de curto prazo.

A procura dos investidores também confirmou que continuou elevado o apetite dos investidores pela dívida soberana europeia, no contexto de uma política monetária ultra acomodatícia por parte do Banco Central Europeu.