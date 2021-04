IGCP emite dívida de curto prazo com taxa de negativa recorde de -0,558%

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) emitiu esta quarta-feira 1.250 milhões de euros em bilhetes do Tesouro, continuando a conseguir colocar títulos de dívida de curto prazo com taxas negativas.

Foram colocados 450 milhões de euros em bilhetes do Tesouro com maturidade a 16 de julho de 2021 (3 meses), com uma yield de -0,599% (-0,543% no anterior leilão).

O instituto liderado por Cristina Casalinho emitiu ainda 800 milhões de euros em títulos com maturidade em 18 de março de 2022 (11 meses). A taxa de juro foi fixada em -0,558%, o que compara com a yield de -0,524% da emissão comparável realizada em fevereiro.



As taxas obtidas por Portugal foram as mais baixas de sempre em ambas as maturidades, mostrando que o apetite dos investidores por dívida portuguesa de curto prazo permanece intacta apesar da subida das taxas de longo prazo.



Além do custo de financiamento mais baixo de sempre, o duplo leilão realizado esta quarta-feira também foi alvo de uma procura robusta. Nos títulos a 3 meses superou a oferta em 3,65 vezes e nos títulos a 11 meses foi 3,04 vezes superior.



A expectativa de recuperação mais forte da economia global e aceleração da inflação tem conduzido as yields da obrigações de longo prazo a máximos de vários meses, mas este agravamento não está a ter impacto nas taxas dos títulos de prazo mais curto.





O IGCP já tem previsto mais dois leilões, um no dia 19 de maio, para um montante entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros, e outro no dia 16 de junho, com um montante previsto entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.



(notícia em atualização)