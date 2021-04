IGCP faz operação de troca esta quarta-feira para aliviar encargo com dívida

IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.





Portugal volta ao mercado esta quarta-feira para uma operação de troca de Obrigações do Tesouro (OT), informou esta terça-feira oA entidade liderada por Cristina Casalinho irá recomprar as OT que expiravam a 17 de outubro de 2022 e que tinham uma taxa de cupão de 2,2% vendendo uma emissão com uma taxa de 2,125% e com maturidade até 17 outubro de 2028. Também serão recompradas OT que expiravam a 15 de fevereiro de 2024 e que apresentavam uma taxa de cupão de 5,65% e vendida dívida com maturidade até 18 abril de 2034, com uma taxa de 2,25%.A operação consiste num "rollout" da dívida e, em simultâneo, permite reduzir o serviço da dívida ao apresentar uma taxa de cupão inferior.A emissão até 17 de outubro de 2022 foi realizada em fevereiro de 2018, tendo sido colocados 490 milhões de euros. Já a emissão com maturidade a 15 de fevereiro de 2024 realizou-se em maio de 2013, tendo sido colocados 3.000 milhões de euros.