IGCP faz segundo leilão do ano de dívida de curto prazo na quarta-feira

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) agendou para quarta-feira, 17 de fevereiro, um duplo leilão de bilhetes do Tesouro, que será a segunda emissão de dívida de curto prazo de 2021.

Vão ser realizados dois leilões das linhas de bilhetes do Tesouro com maturidades em 21 de maio de 2021 e 21 de janeiro de 2022, sendo que o objetivo passa por encaixar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

O primeiro duplo leilão de bilhetes do Tesouro de 2021 aconteceu a 20 de janeiro.

A entidade liderada por Cristina Casalinho colocou 750 milhões de euros em títulos com maturidade em janeiro de 2022 (12 meses), tendo a yield sido fixada em -0,522%, o que representou um mínimo histórico. O IGCP também colocou 750 milhões de euros em títulos a seis meses (maturidade em julho de 2021) com uma taxa de -0,554%, que é igualmente a mais baixa de sempre.

Já no início deste mês o IGCP realizou a primeira emissão sindicada de dívida deste ano, com a colocação de títulos a 30 anos, que ficou marcada por um forte interesse dos investidores com a subscrição de 3 mil milhões de euros em títulos com uma yield de 1,02%.