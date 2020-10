IGCP quer emitir até 2.500 milhões em dívida até ao final do ano

O IGCP pretende arrecadar até 2.500 milhões de euros com leilões de dívida até ao final do ano, de acordo com o calendário definido no programa de financiamento para o quarto trimestre, divulgado esta quinta-feira, 8 de outubro.

"No próximo trimestre, o IGCP prevê emissões de OT através de leilões, sendo esperadas colocações de 1.000 a 1.250 milhões de euros por leilão", refere o IGCP no programa.

Para 21 de outubro, o instituto que gere a dívida pública tem prevista a emissão de títulos a três e 11 meses, numa operação com o montante indicativo global de 1.000 a 1.250 milhões de euros.

Trata-se da reabertura de duas linhas, com vencimento em janeiro e setembro de 2021, respetivamente.

Já para o dia 18 de novembro, o organismo liderado por Cristina Casalinho tem agendado o leilão de títulos de dívida a seis e 12 meses, com um montante máximo de 1.250 milhões de euros.

"Os leilões de OT terão a participação dos Operadores Especializados de Valores do Tesouro

(OEVT) e Operadores de Mercado Primário (OMP) e poderão ser realizados à 2ª ou 4ª quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até três dias úteis antes da respetiva data de leilão", acrescenta o comunicado.

O IGCP sublinha, porém, que "acompanhará ativamente a evolução das condições de mercado", podendo introduzir ajustamentos às presentes linhas de atuação.