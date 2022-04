IGCP realiza leilão duplo de BT a três e 11 meses na quarta-feira

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 20 de abril pelas 10:30 dois leilões das linhas de BT com maturidades em 22 de julho de 2022 e 17 de março de 2023, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros", refere a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).No último leilão comparável, em 16 de fevereiro, o Tesouro colocou 958 milhões de euros em BT a 11 meses à taxa de juro média de -0,555%, tendo a procura superado 1,74 vezes o montante colocado.O IGCP colocou ainda 292 milhões de euros em BT a 11 meses à taxa média de -0,610%, tendo a procura superado 3,69 vezes o montante colocado.Este é o primeiro leilão de BT do segundo trimestre, período no qual a instituição liderada por Cristina Casalinho prevê emitir até 4.250 milhões de euros em dívida de curto prazo, além de emissões de dívida de longo prazo em leilões e vendas sindicadas.A instituição presidida por Cristina Casalinho prevê um leilão duplo em 18 de maio de BT a seis meses e a 12 meses, com um montante indicativo entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros, estando também previsto em 15 de junho um leilão a três meses e a 11 meses, com um montante indicativo entre mil milhões de euros e 1.250 milhões de euros.O programa de financiamento do Tesouro para o segundo trimestre prevê também emissões de Obrigações do Tesouro (OT) através da combinação de sindicatos e leilões, com colocações esperadas de 1.000 a 1.250 milhões de euros por leilão.