IGCP vai ao mercado na próxima semana para duplo leilão a sete e dez anos

Portugal vai voltar ao mercado na próxima semana para um duplo leilão de dívida a sete e dez anos com o objetivo de arrecadar até 1.250 milhões de euros.





Num comunicado divulgado esta sexta-feira, 21 de agosto, o IGCP detalha que o duplo leilão acontecerá, como é habitual, na quarta-feira (26 de agosto) e que tem o objetivo de levantar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros com obrigações do Tesouro que vencem a 15 de outubro de 2027 (sete anos) e 15 de fevereiro de 2030 (dez anos).





No último leilão de dívida a dez anos, realizado em julho, o instituto que gere a dívida pública emitiu 820 milhões de euros com uma yield de 0,352%, a mais baixa desde que, em novembro do ano passado, aceitou pagar uma "yield" de 0,333%.





No anterior, em junho, o IGCP havia suportado um juro de 0,595% para emitir 920 milhões de euros a dez anos.





Ao mesmo tempo que garantiu a yield mais baixa desde novembro no leilão a dez anos, em julho, o IGCP conseguiu também a taxa mais baixa de sempre para se financiar a seis anos. Na mesma ocasião, colocou 430 milhões de euros em obrigações do Tesouro com maturidade em 21 de julho de 2026 (seis anos) com um juro de -0,108%, um mínimo histórico.





O IGCP vai avançar, assim, com a segunda operação de financiamento este mês, depois de, na semana passada, ter realizado um duplo leilão de dívida de curto prazo, quebrando a tradição de "pausa" nas emissões de dívida nos meses de agosto.