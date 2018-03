IGCP volta ao mercado na próxima quarta-feira

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 21 de Março pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em 21 de Setembro de 2018 e 22 de Março de 2019, com um montante indicativo global entre 1.250 milhões e 1.500 milhões euros", revelou a agência que gera a dívida nacional em comunicado.

Este duplo leilão é assim de curto prazo e está enquadrado no programa de financiamento do Estado.