JPMorgan: “Yields” vão continuar a subir, sem ameaçar ações

A gestora do JPMorgan AM argumenta que as ações deverão registar um novo ano de ganhos, ainda que menos pronunciados do que em 2021. A aposta recai nos mercados desenvolvidos, com os Estados Unidos a liderarem a preferência.

