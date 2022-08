Juro da dívida da TAP tem maior alívio em sete meses após redução de prejuízos

As obrigações da TAP emitidas em dezembro de 2019 com maturidade a cinco anos, ou seja, até dezembro de 2024, valorizam esta manhã um cêntimo para 88,40 cêntimos, o maior salto desde janeiro, segundo dados compilados pela Bloomberg.



fechou o primeiro semestre do ano com prejuízos de 202,1 milhões de euros (ainda assim, uma melhoria em relação ao mesmo semestre do ano passado, quando os prejuízos ascenderam a 493,1 milhões de euros), os juros da dívida seguem a aliviar.As obrigações da TAP emitidas em dezembro de 2019 com maturidade a cinco anos, ou seja, até dezembro de 2024, valorizam esta manhã um cêntimo para 88,40 cêntimos, o maior salto desde janeiro, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A valorização representa um alívio na "yield" pedida pelos investidores, que se situa atualmente nos 10,7%, abaixo dos 11,6% da última sessão. O recuo na "yield" - quando foi lançada a operação, a rendibilidade de cada obrigação era de 5,75% , mas esteve mesmo acima de 20% - espelha a diminuição da percepção dos investidores do risco de incumprimento pela companhia aérea.

A empresa revelou ontem que, apesar de as receitas terem subido 245% (para 1.321,2 milhões), também os custos operacionais registaram um "aumento significativo" de 73% (para 1.316,8 milhões de euros). Depois de excluídos os itens não recorrentes, o saldo positivo de 1,4 milhões foi, no entanto, transformado em prejuízo devido aos "juros líquidos e a evolução cambial desfavorável, particularmente no segundo trimestre", justifica a TAP.





Inicialmente estava previsto que a transportadora fosse aos mercados no fim deste ano, mas irá fazê-lo mais tarde. Segundo Gonçalo Pires, a TAP anunciou que vai regressar aos mercados apenas em 2023 para refinanciar a dívida privada que ascende a 700 milhões de euros. O administrador financeiro Gonçalo Pires explicou ainda que, depois do aumento de capital no final do ano passado, "ainda não há necessidade de ir aos mercados".

operação vai ser preparada no último trimestre deste ano e poderá acontecer na primeira metade do próximo ano.

